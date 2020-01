Riina Solman: rahvaarvu kasv ei saa olla eesmärk iseeneses

Erakond Isamaa volikogu, kus kinnitati koalitsioonileping ning ministrikandidaadid. Foto: Liis Treimann

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel kirjutab, et ta on rändepoliitikas avatuse poolt, ja ütleb samas, et ränne peab toimuma kontrollitult. Olen temaga sama meelt. Sellega võikski lõpetada. Paraku on avatuse pooldajate arusaam sellest, mis on avatus ja mis on kontrollitud ränne, siiski väga laialivalguv, kirjutab rahvastikuminister Riina Solman oma vastulauses.

Kujutagem näiteks ette, et Eestis elab, töötab ja saab vähemalt keskmist palka kümne aasta pärast 200 000 välismaalast rohkem kui täna ja Eesti rahvaarv ületab selle tulemusena 1,5 miljoni piiri? Kas me peaksime seda edulooks? Kas me oleksime siis piisavalt avatud? Kas neist inimestest piisaks, et rahuldada Eesti ettevõtjate ja kasvava majanduse vajadusi, või on ka siis töökäsi puudu?