Mart Raamat: kütuseturg ootab maksuselgust

Mootorikütuste maksustamist tuleks reformida, võttes aluseks CO 2 -põhise aktsiisikomponendi, kirjutab Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Mart Raamat. Foto: Eesti Õliühing

Mootorikütuse hind mõjutab väga suure osa Eesti leibkondade elukvaliteeti ning toimetulekut, ettevõtete ja üldise majanduskeskkonna konkurentsivõimet. Kütuseturu mõju riigile on veelgi laiem, kui ainult inimeste rahakotti silmas pidades. See jõuab isegi eestlaseni, kes autot ei oma ja transporti ei tarbi – kütuseaktsiisist laekub riigieelarvesse üle 500 miljoni euro, mis on ligi 7% riigieelarve tuludest.