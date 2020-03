Helme ettevõtjatele: ärge koondage, pigem jääge võlgu!

Rahandusminister Martin Helme Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Martin Helme ütles täna hommikul raadiosaates “Kuum tool”, et ettevõtjad jäägu praeguses olukorras töötajatele parem võlgu, kuid ärgu koondagu inimesi.

Helme sõnul on võimalik, et riik selle hiljem kompenseerib. Tema sõnul on laual rida maksukärpeid nagu elektri-, gaasi- ja kütuseaktsiisi langetamine, samuti kaalutakse käibemaksu ja sotsiaalmaksu alandamist. Lisaks soovitas rahandusminister, et kes Soome vahel tööle pendeldab, peaks ära otsustama, kas ta on Soomes või Eestis, sest ühel hetkel ei pruugi enam üle lahe saada.

Milliseid meeteid veel valitsus rakendada saab ja mida ta soovitab veel ettevõtjatele, sellest see intervjuu räägibki. Rahandusministerit intervjueeris Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Kuula saadet siit: