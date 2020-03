Indrek Mäe: maksete peatamine teise sambasse on täiesti arulage

Valitsuse laual on idee peatada teise pensionisamba maksed. Sama tehti ka eelmise kriisi ajal ning tagantjärele tarkus ütleb, et see on üks suurimaid võimalikke vigu, mida teha saab, kirjutab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Foto: Andras Kralla

Turgude ajatamine ehk põhjade ja tippude tabamine on midagi, mida enamik investoreid teha ei suuda. Seetõttu on parimaks relvaks pikaajalise tootluse tagamisel oma investeeringute ajas hajutamine. Täpsemalt finantsinstrumentide ning pensionisammaste kontekstis fondiosakute ostmine regulaarselt sõltumata turgudel toimuvast. See tähendab, et pensionikoguja portfelli jõuavad nii kallilt, aga ka languse ajal väga odavalt ostetud osakud – kokkuvõttes keskmistub osaku hind ning sellest tulenev tootlus headel aegadel suureneb. Selles kontekstis oleks teise pensionisamba maksete peatamine ja seda teist kriisi järjest täiesti arulage.