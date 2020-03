Marianne Lõhmus: kas maksuamet seab ettevõtjatele lõksu?

Maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid rääkis eile hommikul Äripäeva raadiole antud intervjuus, et nende eesmärk on kriisiolukorras kehtestada võimalikult selged ja lihtsad reeglid, mis aitaksid ettevõtjatel raske perioodi üle elada. Päeva jooksul andsid nad hoopis märku plaanist sulgeda võlapäringu ja X-tee teenuste kaudu võlglaste info väljastamise, kirjutab raamatupidaja.ee toimetaja Marianne Lõhmus.

Ettevõtjad kasutavad krediidiinfot eelkõige riskide haldamiseks ja maandamiseks, tehes targemaid ärilisi otsuseid ning vältides krediidi andmist sinna, kust see tagasi tulla ei pruugi. Raske periood on paljudel ettevõtetel, terve Eestimaa haub plaani, kuidas see aeg üle elada. Tundub, justkui peidaks maksu- ja tolliamet pea liiva alla, näidates, et maksuvõlgadega on kõik kontrolli all.