Tanel Tark: mis saab üürilepingutest?

Raskuste tekkimisel tuleks esimese abinõuna vaadata üürilepingut ja üürileandjaga esimesel võimalusel läbi rääkida, soovitab advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Tanel Tark. Foto: Erakogu

Lisaks töösuhete reguleerimisele valitsuse kehtestatud eriolukorra tingimustes on enamikul ettevõtetel üheks olulisemaks lepinguliseks suhteks üürileping. Tavapäraselt on üürilepingud sõlmitud pikaajaliselt. Tähtajaliste üürilepingute ülesütlemise võimalus on juba seadusest tulenevalt piiratud ning lepingutes on seda paljudel juhtudel veelgi kitsendatud.