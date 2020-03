Tiina Kivikas: olukorrast Saksamaal – kus ilmneb mure, otsitakse kiiret lahendust

Tiina Kivikas. Foto: Marko Mumm

Suhelge oma äripartneritega, leidke ja õppige kasutama virtuaalseid lahendusi, soovitab EASi ekspordinõunik Saksamaal Tiina Kivikas.

Võrreldes Itaaliaga on olukord Saksamaal veel rahulik, kuigi ka siin on esimeste langenud sektorite seas just turism ja meelelahutustööstus. Kaubaveod küll jätkuvad, kuid viiruse levik on tekitanud kaubavedudes pause ja nüüd, kui Hiinas hakkab olukord stabiliseeruma, peame Euroopas arvestama sellega, et oleme graafikust maas – olenevalt kauba teekonnast 2–6 kuud.