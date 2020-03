Joonas Jõgi: saame sellest jamast koos üle

Oleme positiivsed, vaatame enda pakutava loomingulise pilguga üle ja hoiame demagoogia vähemalt hetkel mängust väljas, kirjutab Äripäeva Infopanga juht Joonas Jõgi.

Joonas Jõgi. Foto: Raul Mee

· Oma tooted ja fookused tuleb loominguliselt üle vaadata.

· Kui kõik jäävad kõigile võlgu, siis venib kriis pikemaks.

· Nii era- kui avalik sektor peavad võrdsetel alustel suhtuma palkadesse.

· Infopank aitab klientidel monitoorida ettevõtete muudatusi vajalike äriotsuste tegemiseks.

Kriis toob välja inimeste tegeliku olemuse - kes läheb täitsa pööraseks, kes püüab elada oma elu samas taktis edasi ja kes vajub letargiasse. Pandeemiline kriis on uus olukord meile kõigle. Nägin, kuidas Infopanga muidu stabiilne kasutajate arv kohe kolmandiku võrra kukkus, kui valitsus eriolukorra välja kuulutas. Inimesed jätsid töö, sest pidid kohanema uue olukorraga.

Nädal hiljem oli kasutajaskond taastunud. Ettevõtjad on õppinud eelmisest kriisist, et ainuke võimalus sellest olukorrast võimalikult väikeste kadudega pääseda on teineteist toetada oma äritegevust jätkates. Igapäevaselt koostööpartnerite, klientide ja teiste turuosalistega suheldes tunnen vägagi seljad-kokku suhtumist.

Ent olen kuulnud ka risti vastupidist lähenemist: on ettevõtteid, kus on antud käsk arveid mitte maksta. Siinkohal pean silmas suuremaid ettevõtteid, kus likviidsusprobleemid ei tohiks kerkida päris nädal-kahega. Sellised käsud ei kõla tervislikult. Mida siis tegema peaks? Kui nemad ei maksa meile, siis äkki me ei peaks enda arveid ka maksma? Jätame kõik korraga seisma? Usun, et valitsuse otsuste ootamine on aktsepteeritav ja loogiline praeguses olukorras, aga rahavoogude peatamine ei ole lahendus. Mahatma Gandhi on öelnud: „Silm silma vastu tähendab, et kogu maailm jääb pimedaks“. Ärme jää pimedaks!