Meelis Luht: kui pead minema läbi põrgu, hakka minema

Meelis Luht. Foto: Erakogu

Kriitilises olukorras peab mõtlema iga organisatsioon, mis on tema roll ühiskonnas või äris, ning sellele ka keskenduma, kirjutab mitme kriisi kogemusega juht Meelis Luht Äripäeva essees.

Me kõik teame, kuidas see asi lõpeb. Mõne aasta pärast, ehk pärast 2023. aasta räsivat talve, ohkame kergendatult, „koroona“ viitab pigem mõnusale seltskonnamängule, praegune kriis hakkab ununema ning asutume jälle kiirustades uue poole. Nii on see olnud, nii ka jääb. Inimeste püüe parema elu poole on meid kõiki alati tiivustanud ja tegelikult pole ju mitte kunagi varem olnud nii hea kui praegu, kui mõned kriisid välja arvata.