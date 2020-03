Tarmo Soomere: mida räägivad tummad faktid kriisijärgsest homsest?

Tsivilisatsioon meile harjumuspärasel kujul jääb praeguse kriisi järel suurelt jaolt püsima; samas pole selge, mis on selle hind, milline on uus tasakaal ja kui kaua kulub selle tekkimiseks, kirjutab Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere Äripäeva essees.

Tarmo Soomere. Foto: Liis Treimann

Igal järgmisel hommikul on maailm teistsugune kui eelmisel. Ainult et enamasti on muutused nii väikesed, et neid lihtsalt ei taju. Ka siis, sel puhul, kui mineviku muutusi hiljem meenutame. Ikka tundub, et siis oli aeg justkui nagu lühem ja sündmused mingis mõttes loogiliselt reas. Päevade pikkus ja inimeste emotsioonide sügavus ei ole aga arvestataval määral muutunud. Nõuab siiski väga head vaatlejat või dokumentalisti, et möödunud sündmused ja nende sees olnud inimeste emotsioonid uuesti elavaks teha.