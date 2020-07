Laura Kullerkupp: halb veebileht on ränk mainekujunduse viga

Teenusedisaini agentuuri Rethink partner Laura Kullerkupp ütleb, et veeb on vaikne kriitik, aga teda tasub siiski kuulata.

Peab tõdema, et enamik veebilehti ei ole loodud kasutajaanalüüsile tuginedes. Vahel ei ole isegi läbi mõeldud, kes on veebilehe kasutaja on, kirjutab teenusedisaini agentuuri Rethink partner Laura Kullerkupp.

Organisatsioon tunneb vajadust paisata välja informatsiooni, kuid ei küsi, millist osa sellest, kes või millisel viisil seda vastu võtta sooviks.