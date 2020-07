Silja Elunurm: illusoorne võitlus rahapesu vastu

Vandeadvokaat Silja Elunurme sõnul loob teatud juhul eelnõu küll normi, aga ettevõtjate probleemi ei leevenda. Foto: Liis Treimann

Mõistetav on riigi püüdlikkus korralikult võtta üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahapesuvastane direktiiv ning läbida edukalt vastav rahvusvaheline hindamine, kuid teisalt ei tohiks nende eesmärkide saavutamise püüdlused olla põhjenduseks, et luua õigusselgusetut ning kohustatud isikute halduskoormust ebamõistlikult suurendavat regulatsiooni, mis paljudel juhtudel isegi mitte ei too kaasa reaalset probleemi leevendavat lahendust, vaid lihtsalt loob illusiooni toimiva regulatsiooni olemasolust, kirjutab NJORD Advokaadibüroo tegevjuht, vandeadvokaat Silja Elunurm.

Korduvalt on välja toodud, et kui riik asub nõudma tegelike kasusaajate andmete esitamist ilma andmeid kontrollimata, täidab seadusandja direktiivist tuleneva nõude vaid formaalselt. Väitmaks, et riik teostab aktiivset kontrolli, luuakse eelnõu kohaselt rahapesu andmebüroo andmekogu, kuid seadusemuudatustest ei nähtu ikkagi riigi aktiivset rolli ettevõtte esitatud andmete esmasel kontrollimisel.