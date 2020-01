Rahapesureeglid toovad finantssektorisse uusi tuuli

1Office Estonia OÜ juht Ragnar Everest ütles, et regulatsioonide täitmine sunnib neid kasutama tehnoloogiat, mis suure osa tööst ära teeb. Foto: Andras Kralla

Finantssektor on kardinaalselt muutumas, sest rahapesureeglite karmistumine sunnib valdkonnas tegutsevad ettevõtted senisest oluliselt suuremat efektiivsust taga ajama.

“Keskkond on koguaeg muutumas, praegused olulisemad trendid finantseerimisega seotult on vähenenud konkurents pangandusturul – mõned pangad on ühinenud, mõned lahkunud, seda nii Eestist kui ka Baltikumist,” kirjeldas Redcate Capitali partner ja juhatuse liige Aare Tammemäe praegust olukorda “Äripäeva TOPi” raadiosaates. “Laenumarginaalid on kasvanud ning laenupakkumised on hoopis teistsugused kui veel 3–5 aastat tagasi.”