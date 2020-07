René Küüsvek: Balti riigid on kriisidega ennegi hästi toime tulnud

Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manageri René Küüsveki sõnul on Balti era- ja riskikapitaliturg tormilises arengustaadiumis.

Seni on Balti era- ja riskikapitaliturg kiiresti arenenud ning see, et kapitali on endiselt saadaval, annab lootust, et praegusest kriisist taastutakse kiiresti, kirjutab Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manager René Küüsvek.

Eelmise majanduskriisi järgne periood aastatel 2010-2019 tõestas, et Balti riigid tulevad suurte langustega hästi toime ning on võimelised ka edukalt taastuma. Selle aja jooksul kasvas Baltikumis erakapitalihaldurite (private capital managers) aktiivsus, mis andis panuse piirkonna arengusse.