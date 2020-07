Heiki Einpaul: ise seome endale selle veskikivi jala külge

Heiki Einpaul. Foto: Andras Kralla

Viirusega saame hakkama, aga kas ka tõupuhtuse eest võitlevad ja ühiskonda lõhestavad poliitikutega, küsib ASi Hekotek juhatuse esimees Heiki Einpaul.

Mina tööandja ja tööstusettevõtte juhina liigitan kõik uudised, milles räägitakse majanduse taastumisest ja majanduskasvust, tingimusteta positiivseteks. Igal juhul meeldiv, rahustav ja positiivne lugemine. Iseküsimus on see, et kuivõrd lubab tegelikkus neid positiivseid prognoose ja stsenaariume uskuda.