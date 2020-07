Uuring: Eesti maksusüsteem ei soosi tingimata töösturit

Metallitööstus. Foto on illustratiivne. Foto: Raul_Mee

Värskest uuringust selgub, et levinud arusaam, mille kohaselt Eesti maksusüsteem on maailmas üks konkurentsivõimelisemaid, on tõene küll teatud maksude osas, kuid ei pea paika tööstussektori tootmissisendi hindasid mõjutavate kaudsete maksude ja keskkonnatasude puhul, kirjutavad Iren Lipre, Hardi Veske, Rene Küüsvek Deloitte Advisoryst.

Riigi tellimusel tehtud uuringust selgub, et Eesti paistab teiste riikide hulgas silma kõrgema kaudsete maksude osakaalu poolest. Ka maksustruktuuri siseriiklikult vaadates nähtub, et 2019. aastal moodustasid kaudsed maksud 40,6% maksutuludest. See on olnud Eesti maksupoliitikas aastaid tagasi tehtud poliitiline valik, et maksukoormus nihutatakse teenimiselt tarbimisele ja saastamisele.