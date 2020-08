Liisi Kirch: investorid, aeg on kuulutada investeerimisusku

Liisi Kirch. Foto: Raul Mee

Kui rahatarkuse teadmistes oleme esirinnas, siis käitumises on arenguruumi ja investeerimine alles lapsekingades. Miks on muudatused visad rahakäitumises juurduma, mis seis Eestis on investeerimises ja kuidas viia eestlased investeerimise usku, kirjutab Äripäeva essees investor Liisi Kirch.

31 aastat tagasi oli Äripäeva esimese numbri üks kaanekirju "Eestlane piilub börsile". Kes või mis oli börs, mida sellega teha sai või kellele see vajalik oli, teadis uduselt vaid käputäis majandust õppinud inimesi, praktilisi kogemusi polnud pea kellelgi. Nüüd on teema jõudnud otsapidi koolidesse, huvilisi leidub nii õpilaste, väikelaste vanemate kui ka juba pensionipõlve nautijate hulgas.