Urmas Paet: totter sundseisak niigi raskes olukorras ettevõtetele

Tallinna lennujaam. Foto: Andras Kralla

Eesti majandusminister jätkab lendude keelamisega, mis on mõttetu ja Eestile kahjulik tegevus, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet (Reformierakond).

Lühikese etteteatamisega lendude keelamine tekitab reaalset kahju nii inimestele, seal hulgas koju pöörduvatele Eesti inimestele kui lennufirmadele, kes on niigi keerulises olukorras. Lisaks on Eestist saanud ebastabiilne sihtkoht, kus liiga palju sõltub valitsuse suvast. See aga tähendab, et Eesti ühendused jäävad veelgi kehvemaks, sest lennufirmad ei usaldagi majandusministri rapsimise peale Eestisse lennata.