Eksport ja kohalik tooraine päästsid puidutööstuse hullemast

Henrik Välja. Foto: Andras Kralla

Koroonakriisi hullematest mõjudest päästsid puidutööstuse eksporditurgude mitmekesisus, kohalik tooraine ja automatiseerimine, kirjutab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja Äripäeva Infopanga puidutööstuse kvartaliraportile antud kommentaaris.

Puidutööstus on seotud mitme väärtusahelaga, millest peamised on ehitussektor, transporditööstus, pakenditööstus, energeetika ja mööblitööstus. Kuna erinevad väärtusahelad ja erinevad turud reageerivad muutustele majanduses erinevalt, siis on puidutööstuses pea alati korraga kuulda nii võitudest kui raskustest.