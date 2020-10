Mölder, Sibul ja EKRE volikogo peässivä prõlla häbendellemä*

Aivar Hundimägi. Foto: Andras Kralla

Apteegireformi takistajate kõige levinum väide oli olemasolevate apteekide massiline sulgemine, sellega hirmutasid meid keskerakondlane Tõnis Mölder ja isamaalane Priit Sibul. Fakt on aga see, et mingit massilist apteekide kadu uued reeglid kaasa ei toonud, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Aasta alguses palju kirgi kütnud apteegireform on ravimiäris toonud kaasa mitu positiivset muudatust. Piinlik võiks olla nendel valitsusliidu poliitikutel, kes üritasid veel viimasel hetkel selle reformi teostumist takistada. Piinlik just seetõttu, et reformi vastaste hoiatatud riskid pole teostunud ning oleme näinud, kuidas osa ravimituru valitsejate argumente osutus pooltõdedeks.