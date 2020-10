Andrus Ilumets: rahu, ainult rahu – hüsteeria ei vii meid kuhugi

Andrus Ilumets. Foto: Erakogu

Lühikesed mõtted ja lühikesed lepingud ei sobi metsandusse. Avalikkusega tuleb suhelda ja leida lahendus raiemahtudes, kirjutab osaühingu HMPK juhatuse liige Andrus Ilumets Äripäeva Infopanga III kvartali metsavarumise konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Metsanduses on tänapäeval esile tõusnud kaks väljakutset: suhestumine avaliku arvamusega ja konkurentsivõime säilitamine. Vanade turuliidrite – saetööstus, plaadi- ja paberitehased – kõrvale on tõusnud kõrgtehnoloogilised energiatööstused. Pliidihalgude ajastu on asendunud elektri- ja soojuse koostootmisjaamade ajastuga. Turujõu kujundajateks on riikide ja linnade valitsused, erinevate kontinentide poliitikud.