Raivo Kütt: kahju, et Raasuke lahkus

Raivo Kütt. Foto: Liis Treimann

Autoturu olukord on stabiilne ja äraootav, mingit muret pisut kerkinud liisinguintress praegu ei tekita. Pangaturul tuleb aga ilmselt muutusi, kirjutab Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt.

See, et meie liisinguintressid ja mitte ainult liisingu omad, on kõrgemad kui Skandinaavias, on paljuski reaktsioon Rootsi pankade käitumisele. Kui turul on võimalik kallimalt raha müüa, siis.... Samas on naljakas näha suurt probleemi selles, et intress on tõusnud 2,21-lt 2,78-le. Ühe tavaauto liisingu kuumakses pole seda ju praktiliselt tundagi. Probleem oleks siis, kui liisingut ei saaks, esimese sissemakse nõue suureneks oluliselt ja intress tõuseks 7–8%ni.