Karl-Eduard Salumäe: homodest hangu ja kummikutega

Hetk Tallinna geiparaadilt. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Haabu

Kui nii edasi läheb, ostan ma hangu ja kummikud. Selleks, et hang kummikuga maasse vajutada ning sellele toetudes Eesti elu üle järele mõelda, kirjutab Äripäeva raadio toimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Ma pole teps mitte nõus, et maarahvas on kuri ja kitsarinnaline. Väidan, et sageli on otse vastupidi. Maalane saab suurepäraselt aru, mis teda torgib ja mis mitte. See, kui järjekordne puu kukub elektriliinile ning kuuri all pole diiselgeneraatorit koos täis kütusekanistriga, torgib, aga see, kui linna katlamaja läheb krõbedal talvepäeval rikki ning kaks meest poevad seepeale oma kodus ühise teki alla sooja, mitte. Tule-nagu-oled-suhtumist näeb maakohtades rõõmustavalt tihti. Peaasi et inimene on heatahtlik ega hakka kraavikaevamisel riidu kiskuma.