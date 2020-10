“Mina tahan, et Eesti oleks selline, nagu mina tahan!

Foto: Anti Veermaa

Ehkki sõnades ollakse väärtuste suhtes justkui eri arvamusel, astub Jüri Ratase teine valitsus tegudes ühte jalga, kusjuures sammude suuna ja pikkuse määrab järjekindlalt EKRE, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

See, millisel kuupäeval leiab tuleval aastal aset abieluteemaline rahvaküsitlus – toimumise aega on esitletud kui poliitilist kompromissi –, pole Äripäeva hinnangul tegelikult kuigivõrd oluline. Erakondade poliittehnoloogidele võib tunduda tähtis näidata asju just nende valijatele soodsas valguses. Sotsiaalminister Tanel Kiik võib ju unistada, et kui küsitluse eesmärk selgesti defineerida, saab selle läbi viia tsiviliseeritult. Naiivsus kuubis. Populistlik vähemustevastane kampaania tuleb niikuinii ja see seotakse kohalike valimiste kampaaniaga.