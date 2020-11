Fredy-Edwin Esse: Ameerika on katki

Fredy-Edwin Esse. Foto: Erakogu

Kõik Donald Trumpi toetajad ei ole moraalitud ega ekstremistid, vaid tavalised inimesed tavaliste rõõmude ja muredega – vaid seda mõistes õnnestub ehk Ameerika ühiskonda lappida, kuigi see saab olema raske, kirjutab USAs elav Äripäeva kaasautor Fredy-Edwin Esse.

Kui ma seda lugu Ühendriikide aja järgi neljapäeval ehk kaks päeva pärast valimisi kirjutan, siis hakkab üha rohkem tunduma, et Joe Biden võidab USA presidendivalimised ja temast saab järgmine juht maailma suurimale majandusele ja sõjaväele. Ja kui see on üldiselt positiivne uudis, siis mitu asja nende valimiste juures tekitavad muret.