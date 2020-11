Ragnar Roos: kohvimasin nuhib su järele

Ragnar Roos. Foto: Erakogu

Üha enam seadmeid kohvimasinatest häiresüsteemide ja pumbajaamadeni on kaugelt juhitavad. Selline lahendus on kahtlemata mugav ja efektiivne, kuid mõtlematul kasutamisel võib sellest saada tõeline turvarisk, kirjutab elektriinsener Ragnar Roos.

Kaugjuhitavad elutähtsad seadmeid on pea igal pool – valgusfoorid, kliimaseadmed, vee- ja kanalisüsteemid, tootmisliinid, turvasüsteemid jne. Võib öelda, et need kontrollivad peaaegu kogu meie füüsilist maailma. Soov seadmeid kaugelt juhtida on saanud tavapäraseks, sest see on mugav, äriliselt efektiivne ning võlub ka uudsuse ja ägedusega.