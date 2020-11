Kristen Michal: Eesti Posti probleem on näide kaabuga vasakpoolsete majanduskavast

Kristen Michal. Foto: Liis Treimann

Endine majandusminister Kristen Michal (Reformierakond) annab kolm soovitust postiturule: moodne automaatide võrgustik, aus hind kojukandele ning pakiäri eraturuks.

Ütlen põnevust kruttimata, et olen aastatega saanud kinnitust teadmisele, mida omasin ministriametis – nimelt vabaks tuleb saada arvamusest, et parim postiteenus on nunnu jõuluvana postkontor. Või et postkontor peaks produktide müügil konkureerima kauplusega. Näiteks suurt meelerahu andva WC-paberi müügis, mida on ka reaalsuses ju proovitud.