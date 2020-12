Aavo Kokk: Eesti odüsseia jätkub

Aavo Kokk Patarei merekindluse Goržhi hoovi avamisel. Foto: Liis Treimann

Eduka Eesti arvamuskonkursi fookuses pole mitte see, mida Eesti võiks maailmale pakkuda. Fookuses on see, mida Eestis uutmoodi teha, et maailmale veel uusi asju pakkuda, kirjutab konkursi toetaja US Real Estate'i tegevjuht Aavo Kokk.

Maailmas ei ole korraga varem elanud nii palju eesti keelt rääkivaid inimesi kui praegu!