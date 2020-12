Ain Hanschmidt: hinnad on laes. Ideede hinnad

Ain Hanschmidt konverentsil Äriplaan 2021. Foto: Raul Mee

Kuidas väljuda kriisist senisest tugevamana, saada konkurentsieelis? Kuidas päästa kõige enam pihta saanud sektorid? Paneme mõtted kirja, iga hea idee on kuldaväärt, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursi toetaja, Eesti Gaasi suuromanik Ain Hanschmidt.

Ravimifirmad teatavad järjest tõhusamatest vaktsiinidest, riigid uutest tugipakettidest ettevõtetele ja sektoritele. Kõik on täna seotud ja tegevuses, sedavõrd ärkvel ja nii palju tööd pole me juba aastaid teinud. Šokk ja sihita tegutsemise faas on möödas, alanud on kohanemine ja mõistuspärane tegevus. Uskusin suvel, et vaktsiin tuleb novembris ja olen nüüd üsna kindel, et kevadel paistab päike tänasest palju kõrgemal.

Kõige targemad meist hauvad praegu sõjaplaane. Kriis on ju sobiv aeg tegeleda asjadega, milleks igapäevase jooksmise kõrval tavaliselt mahti ei jää. Kuidas väljuda kriisist senisest tugevamana, saada konkurentsieelis? Kuidas päästa kõige enam pihta saanud turismi-, teenindus, toitlustus- ja meelelahustussektor ning kui kriis peaks edasi teistesse valdkondadesse liikuma, siis kes, kus ja millega majanduse taas käima tõmbab?