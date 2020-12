Keit Pentus-Rosimannus: 4,5 miljardit, mis jaotati salaja

Keit Pentus-Rosimannus. Foto: Erakogu / Reformierakond

Valitsus peab salajas tehtud eurorahade jaotuse vea ära parandama, kirjutab riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond).

Muidugi on koroonakriisi kontrolli alt väljumine absoluutselt kõige teravam teema, aga selle taustal on valitsuses suure saladuskatte all ja parlamendist täielikult mööda minnes tehtud otsuseid, mis mõjutavad Eesti arengut järgmised seitse aastat. Räägin eelmise nädala neljapäeval vaikselt heaks kiidetud Eestile ette nähtud üle 4,5 miljardi euroraha jaotusest.