Ansi Arumeel e-kaubanduse pöördelistest aegadest: see alles kogub hoogu

Endine Omniva juht Ansi Arumeel Foto: Meeli Küttim

E-kaubanduses domineerivad globaalsed platvormid ning nende teenused saavad kättesaadavaks ka meil, kirjutab e-kaubanduse ja pakiturgude asjatundja, endine Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel.

E-kaubanduse osakaal kogu jaemüügis on kasvanud viimastel aastatel kiires tempos. Mullu alanud viirusest tingitud eriolukord kiirendas kasvu veelgi. See omakorda tähendab, et e-kaupmehed on aina edukamad ja neid teenindavatel firmadel palju tööd.