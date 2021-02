Tõnu Lehtsaar: avaliku elu suhtluskool

Religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Avaliku elu tegelastel on suhteliselt suur roll ja seeläbi ka vastutus ühiskondliku kliima kujundamisel, kirjutab religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar.

Minult on küsitud, kuidas mõjutab riigijuhtide omavaheline suhtlusstiil laiemalt inimeste omavahelist suhtlemist. Kas on nii, et ministri sõim saab sõimuks ka koduseinte vahel? Samamoodi võiks küsida, kas valitsejate viisakus ja suuremeelsus saavad ka meie voorusteks. Ilmselt oleme kõik tundnud, kuidas meedias toimuv mõjutab meie omavahelisi suhteid. Elame ju ühes suures info- ja kultuuri(tuse) ruumis.