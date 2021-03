Mart Raamat: naftakartell põrutas kütuseturule vintpalli – janu kasvab, hind kerkib

Mart Raamat esinemas kütuseturu aastakonverentsil. Foto: Raul Mee

Viimaste kuude pidev hinnatõus peegeldab situatsiooni, kus nõudluse taastumisega ei kaasne tootmise kasvu ning olemasolevad naftareservid pidevalt vähenevad, kirjutab Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Kindlasti on Eesti tarbijad jälginud murelikult kerkivaid kütusehindu tanklates – suvine odav kütusehind tundub tänaseks juba kauge unelmana. Karmina näiva hinnatõusu taga on aga globaalse naftaturu märkimisväärne taastumine pandeemiast – toornafta hind on alates novembri algusest näidanud pidevat kasvutrendi ja jõudnud tänaseks 80% kõrgemale tasemele kui talve alguses!