Kristo Aab: vastandumine võib tuua edu finantsturgudel mängides, kuid mitte tervishoiukriisi lahendades

LHV majandusanalüütik Kristo Aab Foto: Liis Treimann

Rahvas peab kriisiolukorras oma juhte uskuma ja usaldama, rõhutab LHV majandusanalüütik Kristo Aab vastuses Äripäeva küsimusele, mida ta praeguses olukorras Kaja Kallasele soovitaks.

Käesoleva kriisi lahenduse meetmed on kõikjal välja kujunenud üsna sarnaselt. Ei ole põhjust arvata, et vastandudes oma otsustega teiste riikide sammudele ja kogemusele, võiksime antud kriisis oodata paremat lahendust. Selline teguviis võib edu tuua finantsturgudel mängides, kuid mitte tervishoiukriisi lahendades. Seetõttu on kindlasti õige lähtuda ka piirangute seadmises teiste kogemusest ja võtta kuulda terviseekspertide nõuandeid.