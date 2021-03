Nõo Lihatööstuse juht: miks mitte luua uue töökohaga harjumise toetus?

Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova Foto: Erakogu

Kui inimene on olnud giid Tallinna vanalinnas, aga nüüd peab minema Lõuna-Eesti tööstusettevõttesse, on harjumine raske, kuid paarisaja euro suurune toetus võiks anda talle täiendava stiimuli seda siiski proovida, kirjutab Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova.

Ajal, mil riik läheb taas lukku ja paljud teenindussektori töötajad kaotavad sissetuleku, peame hakkama mõtlema täiend- ja ümberõppe peale, mis ka päriselt tulemust annaks. Kui reaalne on see, et reisikorraldajast saab hea lihalõikaja?