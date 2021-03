Demis Voss: lahendus piirangute hädade vastu peitub omavalitsustes

Demis Voss. Foto: Andras Kralla

Kohalik omavalitsus saab kokku viia töötaja ja tööandja, lahendades mõlema probleeme, kirjutab osaühingu DVProject konsultant ja Kose vallavolikogu liige Demis Voss arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Viirus on mõned asjad paika pannud – kaugtöötamine ja üldisemalt digivõimekuse arendamine igal tasandil on tulnud, et jääda. See pole enam mingi uudis ka kõige suuremale skeptikule. Sõbrad geograafid avaldasid esimese eriolukorra ajal pildikesi inimeste liikumistest, kuidas taasavastati maaelu, ja telekomifirmad raporteerisid andmesidemahtude suurest kasvust maapiirkondades. Kaugtöötamine kui boonus sai kandideerimiskuulutustes personaliinimeste seas popiks, kuidas veelgi tööandja brändi tugevdada.