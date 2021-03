Maido Lillemets: Euroopa Liidu jõuline samm jätkusuutliku investeerimise ühtlustamiseks

BaltCapi õigusvaldkonna juht Maido Lillemets Foto: Erakogu

Euroopa Liidu uus määrus reguleerib jätkusuutlikkust puudutava teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris. Näiteks peavad teenusepakkujad hakkama jagama infot CO2 jalajälje, jäätmekäitluse põhimõtete, aga ka soolise võrdõiguslikkuse kohta. BaltCapi õigusvaldkonna juht Maido Lillemets selgitab, mis on ühtlustamise taga ning millised on tulevikutrendid.

Finantssektoris on viimaste aastate jooksul vallandunud võidujooks, mille käigus püüavad ettevõtted oma tegevust ning klientidele pakutavad tooteid ja teenuseid viia kooskõlla ÜRO ja Euroopa Liidu kliima- ja jätkusuutliku (ing. „sustainability“) arengu eesmärkidega. See on kaasa toonud olukorra, kus pea iga turul tegutseja deklareerib mõne rahvusvahelise standardi järgimist, suuri jätkusuutlikkuse alaseid ambitsioone ning väljendab muret keskkonna pärast. Kohati jääb mulje, et tegemist on uue moesuunaga, millest ükski endast lugupidav turuosaline ei taha ega tohi välja jääda. Ja see mure on õigustatud!