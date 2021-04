Aivar Kallam: klaaslaest läbi kõrginnovaatiliseks riigiks

Aivar Kallam. Foto: Erakogu

Kui ettevõtlik riik asuks investeerima ettevõtetesse osaluste omandamise teel, võimaldaks see tõsta kodumaise kapitaliga tootmisvaldkonnad väärtusahelas kõrgemale astmele, kirjutab ettevõtja Aivar Kallam arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

President Kersti Kaljulaid ütles ürituse Eesti Parimad Ettevõtted 2016 auhinnagalal: “Enam ei ole edu võti läbi välisinvestorite kiires tehnoloogia parandamises /.../. Nüüd käib mäng panga peale – kas me suudame olla innovatsiooniliidrid. Kui suudame, siis pääseme klaaslaest ehk keskmise sissetuleku lõksust. Lõksust, mida tööandjate liit kirjeldab kui olukorda, kus „odavat tööd me enam teha ei taha, aga kallist veel ei oska”."