Farištamo Eller, Marcus Pertel: hoides loodust, loome edukat Eestit

Farištamo Eller, Marcus Pertel. Foto: Erakogu

Väikese riigina on meil lihtne võtta vastu otsus mitte ekspluateerida loodusressursse, kommunikeerides puutumatu looduse väärtust kõigile, kirjutavad Farištamo Eller ja Marcus Pertel arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Küsimus “Milline on edukas Eesti?” tõstatab teema edukat riiki loovatest edukatest inimestest ja paneb arutlema selle üle, millised on edukad inimesed ja kuidas määratleda edu?