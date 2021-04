Erika Pääbus: mida tapvat oled sa täna juba söönud?

Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus Foto: Erakogu

Kui kodust välja astuda, siis kus sa päris toitu näed, küsib Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Toit ja söömine on inimese põhivajadus. Kuidas oleme me aga liikunud põhivajaduse täitmiselt enda hukkamise juurde? Kuidas kõik muu vähemtähtis on saavutanud meie mõistuses ja käitumises olulisema koha? Võtan valmistoidu ampsu, jõuan rohkem kohtumisi teha, rohkem tunde arvuti taga tööd teha jne.