Terje Tammekivi: rohkem raha tervishoidu arukalt ja efektiivselt

Digilahendused ja kompetentsikeskused – need kaks märksõna võiksidki olla aluseks sellele, kuidas tervishoidu arendatakse ning kus lisaraha kasutatakse, kirjutab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrant Terje Tammekivi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Liitusin paar aastat tagasi geenivaramuga. Ma arvan, et see on hea investeering, mis teenib tulevikus dividende. Aga hoolimata heast kampaaniast, heast kavatsusest, ei ole mulle praeguseks personaalselt selle geenitesti tulemusi tutvustatud. Plaanid on head, aga nende praktiline realiseerimine lonkab. Nii ei saa jätkata.