Raul Potisepp: diisliaktsiisi tõstmine on loogiline samm puhtamate tehnoloogiate edendamiseks

Raul Potisepp Foto: Erakogu

Eestil on valida, kas näidata end edumeelse riigina ning suunata maksupoliitika abil ettevõtteid ja kodanikke soetama keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, või säilitada Euroopas esikoht kõige saastavamate autoparkide edetabelis, kirjutab Eleporti tegevjuht Raul Potisepp.

On arusaadav, et ettevõtted, kes on diisliaktsiisi langetusest enim mõjutatud, võtavad sel teemal aktiivselt sõna ning proovivad olukorda näidata kõige mustemates toonides. Siiski ei tohi ära unustada, et diisliaktsiisi madalale jätmisel on ka negatiivsed mõjud. Riigil tuleb vaadata, mis on mõistlik nii eelarve, ühiskonna kui keskkonnamõju vaates, ning edendada transpordisektoris eelkõige puhtamaid tehnoloogiaid.