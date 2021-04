Kätlin Rohilaid-Aljaste: ettevõtlus on võti Eesti ääremaastumise pidurdamiseks

Kätlin Rohilaid-Aljaste. Foto: Erakogu

Mikro- ja väikeettevõtjatele, kes asuvad tõmbekeskustest kaugemal kui 50 kilomeetrit, tuleks teha maksusoodustused, kirjutab Kätlin Rohilaid-Aljaste arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti edu võti on regiooniti ühtlasema elatustasemega väikeriigi toimimine. Linnastumise üks peamine põhjus on probleem, et maapiirkondades, ääremaadel ja väikelinnades (MÄV) pole piisavalt tööd ja sissetulekut.