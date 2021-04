Mairold Vaik: 20 aasta pärast võiks tänased lapsed olla meie mentorid

Mairold Vaik. Foto: Erakogu / Ülo Russak

Miks mitte eesmärgiks võtta, et aastaks 2030 on pooled õpilastest üle läinud mentorlussüsteemile, pakub täiskasvanud õppija Mairold Vaik konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Üha enam on kuulda arvamusi, et väiksemad koolid, väiksemad klassid ja isegi grupid oleks see tee, mis enamikule õpilastest õppimises sädeme silmadesse tagasi tooks. Isegi distantsõppe kvaliteedi ja tõhususe tõstmiseks. Tasemegruppidele üleminek toimubki juba mitmes põhikoolis, tagamaks tahte ja isegi õhina õppimiseks õpilastele jõukohasel viisil.