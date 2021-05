TietoEVRY personalijuht: kuidas saavutada töö ja eraelu tasakaal? Meie viis nippi

TietoEVRY personalijuht Sigrid Mõisavald Foto: TietoEVRY

Aeg-ajalt kipuvad juhid just väga tugevaid töötajaid üle koormama ja nii võib tekkida risk selle hea töötaja kaotamiseks, kirjutab TietoEVRY personalijuht Sigrid Mõisavald.

Koroonapandeemia ajal on seoses kodus töötamisega räägitud väga palju sellest, kas inimestel õnnestub hoida tasakaalu töö ja eraelu vahel. On neid, kes ütlevad, et kontoris töötades oli tasakaalu hoidmine lihtsam, sest tööajal oli selge algus ja lõpp. On aga ka inimesi, kellele sobib just kodus paindlikult töötamine paremini, sest siis saab kohandada tööaega nii, et on vähem ajalist stressi ja võimalik jõuda tervisesõbralikuma graafikuni.