Neeme Korv: segi nagu puder ja kapsad

Neeme Korv. Foto: Andras Kralla

Kaitsevõime, kultuurielu, muusikaharidus, riigieelarve. Kõik need on tähtsad teemad, igaühel oma koht avalikus debatis. Ent kui need kõik ühte patta lüüa ja läbi mikserdada, ei ole ka gurmaanil võimalik maitseid eristada, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

See võimaldabki teha, vabandust, absurdseid järeldusi, et orkestri kaotamine kaitseväe koosseisust on kultuurigenotsiid, millega võetakse noortelt motivatsioon muusikaakadeemias puhkpille õppida. Või et kaitseväe juhataja Martin Herem esitab avalikkusele tegevuskava, millega kindralleitnant teadlikult nõrgestab Eestis aastakümnete jooksul üles ehitatud kaitsevõimet päevapealt tuntavalt. Või et riigi rahakoti kulupoolt tuleb optimeerida nii, et see kunagi kellegi huve või hüve vähemalgi määral ei riivaks.