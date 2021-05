Taavi Tamkivi, Indrek Kasela: ettevõtja on vaba inimese sümbol

Mullu augustis korraldati Tallinnas solidaarsuskett Valgevene toetuseks. Foto: Liis Treimann

Seoses Ryanairi lennuki sundmaandamisega Valgevenes ja Euroopa Liidu karmistuvate sanktsioonidega on ettevõtjad dilemma ees, kas üldse ja millisel moel diktaatorliku režiimiga riigis jätkata. Ettevõtja Taavi Tamkivi sõnul tuleks lähtuda selleks, kas loodav väärtus muudab niigi kesiste vabadustega inimeste elu veidigi paremaks.

"Minu jaoks ei jooksegi see piir mitte diktatuuri vs. demokraatia vahel (ka meie demokraatlikus Eestis olen tihti dilemma ees, et kas avaldada oma väärtushinnangutel põhinevat arvamust ja panna sellega riski alla enda ettevõtte hea käekäik või olla pigem vakka ja arvestada poliitilise, ametnikkonna ning üldisema mentaliteediga).