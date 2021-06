Liisa Pakosta: elatisraha pole kaugeltki kogu elu, ehkki abiks ikka. Voliniku lauale jõudnud lood

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta Foto: Kaupo Kikkas

Laste hoolduskoormuse jaotust tuleks vaadata ka selle pilguga, kuidas jagunevad võrdsed võimalused eneseteostuseks, kirjutab võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.

Elatisrahaga seonduv on seest palju suurem mure kui väljast, sest siia on kokku langenud kogu perekondade lagunemise traagika. Lapse saamisega seonduvad riskid on nii suured, et võib tekkida lausa küsimus, miks meil on kohustuslik liikluskindlustus, aga mitte analoogset lapsekindlustust.