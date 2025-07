Tagasi 28.07.25, 14:33 Triin Toom, Carolin Simona Laurits: kohtuotsus paneb riigid kliimamuutuste eest reaalselt vastutama ÜRO Rahvusvahelise Kohtu otsus saadab tugeva sõnumi: keskkonna kaitsmine on kõigi riikide ühine vastutus, mille eiramisel võivad olla õiguslikud tagajärjed, kirjutavad Triin Toom ja Carolin Simona Laurits advokaadibüroost Sorainen.

Vandeadvokaat Triin Toom (vasakul) ja jurist Carolin Simona Laurits advokaadibüroost Sorainen

Foto: Erakogu

Rahvusvaheline õigus on jõudnud kliimaküsimustes uude ajajärku. ÜRO peamine kohtuorgan, Rahvusvaheline Kohus, tegi märgilise nõuandva otsuse, mille kohaselt on riikidel kohustus kaitsta kliimat sõltumata sellest, kas nad on rahvusvaheliste kliimalepingute – näiteks Pariisi kokkuleppe – osalised või mitte.