Kaamose tegevjuht: Lätis (veel) buumi ei ole

Investorid ostavad Ameerikat

Fondijuhid ja teised suuremad rahaliigutajad panid tänavu esimese poolaastaga üle 900 miljardi dollari USA fondidesse. See on uus rekord, kirjutab The Wall Street Journal.

Fondijuhid ja teised suuremad rahaliigutajad panid tänavu esimese poolaastaga üle 900 miljardi dollari USA fondidesse. See on uus rekord, kirjutab The Wall Street Journal.